Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих рассказал о сорвавшемся переходе в ПСЖ в 2024 году.

Йозуа Киммих globallookpress.com

«Поддержка клуба не оправдала моих ожиданий. У меня было ощущение, что "Бавария" очень охотно отпустит меня (летом 2024 года). Я поговорил с (спортивным директором) Максом Эберлем. Он вновь подтвердил мне: "Если ты хочешь уйти, то тебя можно продать, это возможно". В тот момент я не знал, что должно произойти, чтобы продлить контракт. Я был на 95% уверен, что не буду его продлевать.

ПСЖ продемонстрировал сильную заинтересованность. Такую, какой я даже не ожидал. Я поговорил со спортивным директором (Луишем Кампушем) и тренером (Луисом Энрике). Должен сказать, они проделали действительно хорошую работу и дали мне понять, что они действительно хотят меня видеть в своей команде, поэтому я, естественно, начал изучать этот вопрос. Это действительно заставило меня задуматься.

Я должен был стать важной частью команды, будучи игроком с большим опытом. И это, безусловно, повлияло на меня. ПСЖ прислал мне предложение. Финансовая сторона была невероятной. Действительно очень, очень невероятной, я должен сказать. Но я не хотел, чтобы это стало решающим фактором. Я не одинок, чтобы принимать решения только для себя и своей карьеры. Я также несу ответственность за принятие решений для членов своей семьи и за то, чтобы поступать правильно.

Работа под руководством Компани? Я никогда не чувствовал такого доверия, как сейчас. Продление контракта с "Баварией" было правильным решением», — сказал Киммих Bayern & Germany.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Баварию» 29 матчей в рамках Бундеслиги, забил 2 гола и сделал 8 голевых передач. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029-го года.