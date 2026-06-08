Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о возможном переходе нападающего Константина Тюкавина из московского «Динамо» в «Зенит».

Константин Тюкавин globallookpress.com

«Ему зачем в "Зенит" идти? Чтобы что случилось? Чтобы медальку выиграть?

Чемпионом стать? Уверен, что он будет пытаться это с "Динамо" сделать. Это вопрос того, что ты приходишь в команду, где и без тебя были чемпионами. Ты попал в поезд, который все равно придет первым. А другое дело — если он выведет "Динамо" в чемпионы, эта медаль будет иметь для него значение x10», — цитирует футбольного агента телеграм-канал «Футбольный Биги».

Ранее Тюкавин отреагировал на слухи о возможном переходе в «Зенит».

В минувшем сезоне форвард провел за московское «Динамо» 22 матча в рамках РПЛ, забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.