Итальянский «Милан» скоро получит нового главного тренера, и им станет австриец Оливер Гласнер, информирует авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Оливер Гласнер globallookpress.com

51‑летний специалист ждёт ответа от руководства «россонери», с которым встречался на прошлой неделе и остался доволен услышанным.

Также Гласнер знает об интересе к нему со стороны «Фейеноорда», откуда вчера, 7 июня, был уволен Робин ван Перси, но в приоритете для него — итальянский клуб.

Этот сезон австриец возглавлял английский «Кристал Пэлас», с которым впервые в его истории победил в Кубке Англии, Суперкубке Англии и Лиге конференций.