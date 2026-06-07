Английский «Манчестер Юнайтед» принял решение в летнее трансферное окно продать опорного полузащитника Мануэля Угарте, сообщает Ske Sports.

Мануэль Угарте globallookpress.com

25‑летний уругваец потерял место в основе манкунианцев, что его категорически не устраивает. Не видит ему места в основе и тренерский штаб во главе с Майклом Карриком и хочет в случае продажи Угарте реинвестировать средства в усиление состава.

Сейчас интерес к хавбеку проявляют клубы итальянской Серии А и турецкой Суперлиги.

Угарте перешёл в «МЮ» летом 2024 года из «ПСЖ» за 50 млн евро, сейчас его оценивают в 25 млн евро. В этом сезоне уругваец сыграл всего 24 матча и не сделал ни одного результативного действия.