Наставник сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу своей команды (1:0) над Новой Зеландией в товарищеском матче.

Томас Тухель globallookpress.com

По словам немецкого специалиста, качество газона серьёзно повлияло на ход встречи. Он подчеркнул, что поле не представляло угрозы для здоровья игроков, однако его неровности мешали контролю мяча и быстрым комбинациям.

«Было сложно быстро и точно двигать мяч. При большом владении мячом это не помогало. Мы полностью обновили состав и никогда ранее не использовали такие сочетания игроков, поэтому матч получился специфическим», — приводит слова Тухеля ESPN.

Единственный гол в матче забил Гарри Кейн.