Наставник сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу своей команды (1:0) над Новой Зеландией в товарищеском матче.
По словам немецкого специалиста, качество газона серьёзно повлияло на ход встречи. Он подчеркнул, что поле не представляло угрозы для здоровья игроков, однако его неровности мешали контролю мяча и быстрым комбинациям.
«Было сложно быстро и точно двигать мяч. При большом владении мячом это не помогало. Мы полностью обновили состав и никогда ранее не использовали такие сочетания игроков, поэтому матч получился специфическим», — приводит слова Тухеля ESPN.
Единственный гол в матче забил Гарри Кейн.