Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал назначение Дмитрия Игдисамова на пост наставника ЦСКА.

Дмитрий Сычев globallookpress.com

«Не стал бы это называть неожиданностью, потому что внутри клуба руководство знает, какой путь прошёл тренер. Они сделали выбор в пользу своего воспитанника, которого они видели и который показывал результат на молодёжном уровне. Направление, которое они развивают, думаю, с этим ассоциируется. Русский тренер должен проявить себя. И вообще, чем больше будет русских тренеров, тем больше будут говорить о российской тренерской школе. Желаем ему удачи, чтобы у него всё получилось.

Конечно, с позитивом смотрю на это назначение. Он знает всех молодых игроков, а у ЦСКА очень много талантливых ребят, которых он лично готовил в молодёжном футболе. Поэтому, мне кажется, это вообще классно», — цитирует Сычева «Советский спорт».

Напомним, что ЦСКА в прошлом сезоне занял пятое итоговое место в турнирной таблице РПЛ.