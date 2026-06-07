Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен предпринять попытку подписания полузащитника мюнхенской «Баварии» Майкла Олисе в летнее трансферное окно.

Майкл Олисе globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Мигель Серрано, испанский клуб высоко оценивает 24-летнего французского футболиста и рассматривает его как одного из ключевых кандидатов для усиления атакующей линии. По данным источника, «Реал» готов значительно повысить своё предложение и довести сумму потенциального трансфера до 180 млн евро.

При этом в «Баварии» не испытывают желания расставаться с одним из лидеров команды, который ярко проявил себя в минувшем сезоне.

Олисе провёл 32 матча в Бундеслиге, забил 15 голов и отдал 19 результативных передач. Француз выступает за мюнхенский клуб с 2024 года.