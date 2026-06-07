Защитник сборной России Данил Круговой выразил мнение, что хавбек Амир Ибрагимов в будущем может стать одним из основных игроков национальной команды.
Ранее россияне в товарищеской встрече разгромили Буркина-Фасо со счетом 3:0.
«У Ибрагимова выделю владение мячом, резкость. Амир — хороший, быстрый игрок. Понятно, что для него это была первая игра за сборную, некая нервозность у него присутствовала, но это вполне нормально. Конечно, желаю ему только удачи, потому что он является хорошим, интересным игроком», — цитирует Кругового «Матч ТВ».
9 июня сборная России проведет контрольный матч с Тринидадом и Тобаго.