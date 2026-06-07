Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном отъезде российских футболистов Матвея Кисляка из ЦСКА и Алексея Батракова из «Локомотива» в Европу.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Возможные переходы Кисляка и Батракова в ПСЖ? Если будет реальное предложение, пускай едут, я буду только рад. Я всегда говорил: "Бегите, уезжайте, будете дальше там развиваться". Сейчас же все понимают, в какой ситуации оказался наш футбол. Все понимают, но почему‑то никто ничего не говорит.

Они готовы к тому, чтобы играть в Европе? Вот сейчас идут разговоры про интерес "Комо" к Сперцяну, но в то же время есть предложение из Саудовской Аравии. Я бы, конечно, поехал в Италию. Удивлен, что Эдуард еще не уехал в Европу. Если есть предложение, надо ехать. К сожалению, повторюсь, сейчас российский футбол не может никак добиться какого‑то результата. Если ты хочешь чего‑то добиться, надо пробовать, уезжать. Но все зависит от желания футболиста, самого человека, стремления», — сказал Канчельскис «Матч ТВ».

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ отказался от трансфера полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в ближайшее летнее трансферное окно.