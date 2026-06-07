Хавбек лондонского «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес может сменить клуб в летнее трансферное окно и продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Энцо Фернандес globallookpress.com

По информации El Debate, 25-летний хавбек уже дал согласие на потенциальный переход и готов подписать с испанским грандом долгосрочный контракт сроком на пять лет.

При этом стороны пока не достигли договорённости между клубами: «Челси» оценивает своего футболиста примерно в 135 млн евро и рассчитывает выручить эту сумму при возможной продаже.

Фернандес присоединился к «Челси» после ЧМ-2022 и постепенно стал одним из ключевых игроков центра поля.

В прошедшем сезоне он провёл 36 матчей в АПЛ, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.