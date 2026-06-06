Немецкий футбольный клуб «Шальке» планирует усилить состав молодым нападающим из английского «Манчестер Юнайтед».

Итан Уитли globallookpress.com

Инсайдер Пит О'Рурк рассказал в соцсети X, что гельзенкирхенцы заинтересованы в приобретении 20-летнего Итана Уитли на постоянной основе. Однако «Манчестер Юнайтед» готов отдать футболиста в аренду. По информации источника, Уитли также привлекает внимание других клубов.

В первой части сезона Уитли выступал на правах аренды в «Нортхемптоне», а во второй уже в «Брэдфорде», который выступает в третьем по значимости дивизионе Англии. За это время он забил три мяча и сделал четыре голевые передачи в 37 играх.