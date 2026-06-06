Лондонский «Арсенал» планирует бесплатно подписать 18-летнего защитника молодежной команды «ПСЖ» Эммануэля Мбемба.

Эммануэль Мбемба globallookpress.com

По информации Le Parisien, футболист может покинуть парижский клуб, несмотря на предложение профессионального контракта.

Контракт Мбемба с «ПСЖ» рассчитан до конца 2024 года, и этим летом его срок истекает. «Арсенал» уже проявлял интерес к игроку и неоднократно наблюдал за ним в завершившихся матчах.

Однако для выступления в Премьер-лиге Англии футболисту необходимо больше матчей за сборную Франции. Если переход состоится, «канонирам», возможно, придётся отправить его в аренду в другой чемпионат.