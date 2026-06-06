Килиан Мбаппе, нападающий сборной Франции и мадридского «Реала», поделился мыслями о финале чемпионата мира 2022 года.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Никогда не пересматривал финал чемпионата мира-2022. Никогда. Если я посмотрю его, это может пробудить каких-то демонов. Нам нужно двигаться дальше. Мы проиграли», — цитирует Мбаппе известный инсайдер Фабрицио Романо.

В финальном матче турнира, проходившего в Катаре в декабре 2022 года, сборная Франции проиграла Аргентине с результатом 3:3 в основное время и 2:4 в серии пенальти. В этом поединке Мбаппе отметился хет-триком.