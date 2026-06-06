Голкипер «Милана» Майк Меньян может уйти из клуба по завершении сезона. По данным La Gazzetta dello Sport, он привлек внимание «Ювентуса».

Майк Меньян globallookpress.com

Руководство туринского клуба изучает различные кандидатуры для усиления вратарской позиции, и Меньян считается одним из приоритетных вариантов. Переговоры между командами могут начаться в ближайшее время.

В конце января Меньян заключил новый контракт с «Миланом», который будет действовать до лета 2031 года. В прошлом сезоне 30-летний вратарь сыграл 41 матч во всех турнирах, в 16 из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.