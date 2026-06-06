Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о своем выступлении и игре команды в минувшем сезоне РПЛ.

Матвей Кисляк globallookpress.com

«Недоволен собой в этом сезоне. Есть что улучшать, этот сезон — бесценный опыт. Мы не можем каждый сезон подниматься на вершину или показывать пиковый уровень. Бывают взлёты и падения, надо через всё это проходить. Если говорить обо мне, где-то показывал хороший футбол, где-то не очень. Сделаем выводы», — цитирует Кисляка «Чемпионат».

ЦСКА занял пятое место в РПЛ, набрав 51 балл. Армейцы также дошли до финала Пути регионов Кубка России.