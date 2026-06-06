Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением по поводу победынациональной команды над Буркина-Фасо (3:0) в товарищеской игре.

Валерий Карпин — главный тренер сборной России globallookpress.com

«Сборная России сделала то, что должна была — добилась уверенной победы в матче с соперником, который ниже её уровнем. Могли громить Буркина-Фасо сильнее, но зачем? Забитыми голами болельщиков порадовали, сами не пропустили. Можно сказать, что с задачей справились.

Думаю, играй мы с Египтом дома, тоже бы добились победы. А так, ничего катастрофического не произошло: одну игру проиграли, одну выиграли. Тринидад и Тобаго тоже обыграют и все будут довольны. Не считаю разумным предъявлять претензии нынешней сборной за качество игры в товарищеских матчах», — цитирует Кирьякова «Советский спорт».

Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 9 июня против сборной Тринидада и Тобаго.