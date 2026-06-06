6 июня в Маями состоится товарищеский матч сборных Гаити и Перу. Команды стартуют в 03:00 мск.

Сборная Гаити нашумела в квалификации чемпионата мира. Впервые с 1974 года команда сыграет на мундиале. Это большое достижение и событие для команды. К турниру коллектив подошел со всей серьезностью и в начале июня уже успел разгромить в контрольном матче команду Новой Зеландии (4:0).

Перу пройти в финальную часть ЧМ не смогла. С ноября «ацтеки» проводят только контрольные матчи. Из последних результатов можно выделить победу над Боливией (2:0), поражение от Сенегала (0:2) и ничью с Гондурасом (2:2).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Коэффициенты букмекеров: 2.70 — победа Гаити, 2.55 — победа Перу, 3.25 — ничья.

Искусственный интеллект сделал ставку на ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Гаити — Перу смотрите на LiveCup.Run.