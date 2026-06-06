Полузащитник «Ливерпуля», Коди Гакпо, может продолжить карьеру в «Тоттенхэм Хотспур», как сообщает Soccernews.nl. Главный тренер «шпор», Роберто Де Дзерби, проявляет интерес к этому игроку.

Коди Гакпо globallookpress.com

По информации источника, Де Дзерби давно следит за развитием 27-летнего голландца и видит в нем потенциального усиления для атакующей линии своей команды. Возможность перехода Гакпо из «Ливерпуля» рассматривается на фоне ухода тренера Арне Слота, с которым у полузащитника сложились близкие профессиональные отношения.

В прошлом сезоне Гакпо принял участие в 52 матчах во всех турнирах, забив девять голов и отдав шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 60 млн.