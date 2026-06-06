Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» завершил первую сделку летнего трансферного окна.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, опубликованной в соцсети X, «красные дьяволы» и «Аталанта» оформили все необходимые документы для перехода бразильского центрального полузащитника Эдерсона.

Согласно источнику, сумма трансфера составила € 45 млн. Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшее время. Как сообщил журналист, условия личного соглашения с Эдерсоном были согласованы ещё в мае.

Бразильский хавбек играет за «Аталанту» с лета 2022 года. В текущем сезоне 26-летний футболист забил три гола и отдал одну результативную передачу в 41 матче во всех турнирах.