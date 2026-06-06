6 июня в 02:30 мск состоится товарищеский матч сборных Канады и Ирландии.

Канада готовиться показать себя во всей красе на домашнем мундиале. Кроме того, команда намерена сохранить свою беспроигрышную серию, которая насчитывает 7 матчей. Последним результатом хозяев стала победа над Узбекистаном (2:0).

Ирландия на ЧМ не сыграет, так как не смогла пройти плей-офф. Там она проиграла Чехии по пенальти. Отметим, что ирландцы не играют на ЧМ с 2002 года. Тем не менее после окончания квалификации Ирландия в хорошей форме. В мае она разгромила команду Гренады (5:0), а после обыграла сборную Катара (1:0).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Котировки букмекеров: 1.69 — победа Канады, 3.69 — ничья, 5.80 — победа Ирландии.

Прогноз ИИ: матч закончится нулями на табло.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Канада — Ирландия смотрите на LiveCup.Run.