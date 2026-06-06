Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением по поводу победы национальной команды над Буркина-Фасо (3:0) в товарищеской игре.

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«С Буркина-Фасо хорошо сыграли, на классе. Забили быстро — в таких матчах это очень важно.

На Ибрагимова надо посмотреть при других обстоятельствах. Умелый, видно, но я его первый раз в жизни увидел, пока сложно по нему выводы делать», — цитирует Билялетдинова «Советский спорт».

Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 9 июня против сборной Тринидада и Тобаго.