Сборная Армении сыграла вничью в товарищеской встрече против команды Казахстана — 1:1.
Максим Самородов вывел казахов вперед на 50-й минуте встречи. Три минуты спустя Эдуард Сперцян сравнял счет, после чего команды больше не забивали.
Результат матча
АрменияЕреван1:1КазахстанАстана
0:1 Алессандро Д'Аддарио 50' 1:1 Eduard Sperstian 53'
Армения: Эрик Пилоян, Георгий Арутюнян, Камо Оганесян (Artyom Bandikyan 80'), Наяир Тикнизян, Артур Серобян (Давид Давидян 68'), Артур Миранян (Гор Манвелян 80'), Грант-Леон Ранос (Эдгар Севикян 68'), Ognen Cancarevic, Junior Bueno, Eduard Sperstian, Karlen Hovhannisyan (Tigran Avanesyan 80')
Казахстан: Александр Заруцкий (Ислам Чесноков 46'), Жасулан Амир (Abinur Nurymbet 64'), Ян Вороговский, Нуралы Алип, Алибек Касым (Roman Murtazaev 79'), Алессандро Д'Аддарио, Рамазан Оразов (Dinmukhamed Karaman 64'), Исламбек Куат, Дастан Сатпаев (Сергей Малый 79'), Galymzhan Kenzhebek (Бекхан Шайзада 46'), Arsen Ashirbek
Жёлтые карточки: Junior Bueno 57' — Ян Вороговский 39', Arsen Ashirbek 70'
Армения сыграет в следующем матче против Молдовы 9 июня. В этот же день Казахстан сыграет в гостях против Венгрии.