Сборная Армении сыграла вничью в товарищеской встрече против команды Казахстана — 1:1.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

Максим Самородов вывел казахов вперед на 50-й минуте встречи. Три минуты спустя Эдуард Сперцян сравнял счет, после чего команды больше не забивали.

Результат матча Армения Ереван 1:1 Казахстан Астана 0:1 Алессандро Д'Аддарио 50' 1:1 Eduard Sperstian 53' Армения: Эрик Пилоян, Георгий Арутюнян, Камо Оганесян ( Artyom Bandikyan 80' ), Наяир Тикнизян, Артур Серобян ( Давид Давидян 68' ), Артур Миранян ( Гор Манвелян 80' ), Грант-Леон Ранос ( Эдгар Севикян 68' ), Ognen Cancarevic, Junior Bueno, Eduard Sperstian, Karlen Hovhannisyan ( Tigran Avanesyan 80' ) Казахстан: Александр Заруцкий ( Ислам Чесноков 46' ), Жасулан Амир ( Abinur Nurymbet 64' ), Ян Вороговский, Нуралы Алип, Алибек Касым ( Roman Murtazaev 79' ), Алессандро Д'Аддарио, Рамазан Оразов ( Dinmukhamed Karaman 64' ), Исламбек Куат, Дастан Сатпаев ( Сергей Малый 79' ), Galymzhan Kenzhebek ( Бекхан Шайзада 46' ), Arsen Ashirbek Жёлтые карточки: Junior Bueno 57' — Ян Вороговский 39', Arsen Ashirbek 70'

Армения сыграет в следующем матче против Молдовы 9 июня. В этот же день Казахстан сыграет в гостях против Венгрии.