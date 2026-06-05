Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о новом контракте вратаря Игоря Акинфеева с ЦСКА.

Игорь Акинфеев globallookpress.com

«Очень правильно поступил ЦСКА, продлив контракт с Акинфеевым. Это легенда ЦСКА. Почему нет? Не знаю, будет ли он еще играть, но как дядька, как помощник, он очень нужен ЦСКА. Тем более молодой тренер у команды сейчас. Нужна связь с раздевалкой, а Акинфеев обладает огромным авторитетом. От Акинфеева здесь будет большая помощь тренеру. Так что мудрое решение принял ЦСКА», — цитирует Наумова «Матч ТВ».

40-летний голкипер на днях продлил контракт с «армейцами» до окончания сезона-2026/2027. Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе армейцев он стал обладателем Кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, по восемь раз завоевал Кубок и Суперкубок страны.