Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о будущем хавбека Алексея Батракова.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Меня тоже очень интересует судьба Батракова. Он наш воспитанник с шестилетнего возраста. Конечно, меня тоже волнует.

Правда, что "ПСЖ" отказался от его приобретения? Без комментариев», — цитирует Нагорных «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Батраков сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач.

По итогам чемпионата России-2025/26 «Локомотив» занял третье место в таблице и завоевал бронзовые медали.