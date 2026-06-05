В минувшем сезоне Карпукас провел за «железнодорожников» 28 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал 2 голевые передачи. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 7 млн евро.

Стало известно, что «сине-бело-голубые» предложили 4 млн евро и полузащитника Дмитрия Васильева в обмен на Карпукаса.

«Зенит» хочет подписать полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса . Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов .

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