«Зенит» хочет подписать полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.
Стало известно, что «сине-бело-голубые» предложили 4 млн евро и полузащитника Дмитрия Васильева в обмен на Карпукаса.
«Локомотив» ответил «Зениту» отказом, ожидая более выгодных предложений.
В минувшем сезоне Карпукас провел за «железнодорожников» 28 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал 2 голевые передачи. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 7 млн евро.