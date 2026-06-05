Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Завершились две товарищеские встречи среди национальных команд.
В одной из встреч Венгрия одержала победу над Финляндией со счетом 2:1.
В составе хозяев дублем отметился Барнабаш Варга, отличившись на 26-й и 43-й минутах встречи.
У сборной Финляндии единственный гол забил Тони Миеттинен на 71-й минуте.
Результат матча
ВенгрияБудапешт2:1ФинляндияХельсинки
1:0 Барнабаш Варга 26' 2:0 Барнабаш Варга 43' 2:1 Tony Miettinen 71'
Венгрия: Петер Саппанош (Aron Yaakobishvili 63'), Аттила Ошват (Корнель Сюч 46'), Вилли Орбан, Милош Керкез (Жолт Надь 80'), Андраш Шефер, Доминик Собослаи, Роланд Шаллаи (Daniel Lukacs 72'), Барнабаш Варга (Bendeguz Kovacs 75'), Mark Csinger, Milan Vitalis (Тамаш Сюч 64'), Alex Toth (Damir Redzic 46')
Финляндия: Лукаш Градецки (Николай Алхо 81'), Райан Магута (Сантери Вяянянен 57'), Вилле Коски, Рони Янссон, Даниэль Хоканс (Миро Тенхо 57'), Ансси Сухонен (Оливер Антман 57'), Адам Мархиев (Йессе Йоронен 81'), Йоэль Похьянпало (Ойва Юккола 66'), Naatan Skytta (Топи Кескинен 66'), Leo Walta, Tony Miettinen (Никлас Пюухтия 81')
Жёлтые карточки: Аттила Ошват 4', Корнель Сюч 85' — Ансси Сухонен 36'
В следующем товарищеском матче сборная Венгрии сыграет против Казахстана 9-го июня, а Финляндия встретится с Сан-Марино 26-го сентября.
Молдавия сыграла вничью с Болгарией (2:2).
У хозяев голами отметились Виктор Богачук на 60-й минуте и Владислав Бабогло на 85-й минуте.
В составе сборной Болгарии отличились Георги Русев на 23-й минуте и Марин Петков на 76-й минуте.
Сборная Молдавии в следующем поединке встретится с Арменией 9-го июня, а Болгария — с Люксембургом 26-го сентября.