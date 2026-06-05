Завершились две товарищеские встречи среди национальных команд.

В одной из встреч Венгрия одержала победу над Финляндией со счетом 2:1.

В составе хозяев дублем отметился Барнабаш Варга, отличившись на 26-й и 43-й минутах встречи.

У сборной Финляндии единственный гол забил Тони Миеттинен на 71-й минуте.

Результат матча

Венгрия Будапешт 2:1 Финляндия Хельсинки

1:0 Барнабаш Варга 26' 2:0 Барнабаш Варга 43' 2:1 Tony Miettinen 71'

Венгрия: Петер Саппанош ( Aron Yaakobishvili 63' ), Аттила Ошват ( Корнель Сюч 46' ), Вилли Орбан, Милош Керкез ( Жолт Надь 80' ), Андраш Шефер, Доминик Собослаи, Роланд Шаллаи ( Daniel Lukacs 72' ), Барнабаш Варга ( Bendeguz Kovacs 75' ), Mark Csinger, Milan Vitalis ( Тамаш Сюч 64' ), Alex Toth ( Damir Redzic 46' )

Финляндия: Лукаш Градецки ( Николай Алхо 81' ), Райан Магута ( Сантери Вяянянен 57' ), Вилле Коски, Рони Янссон, Даниэль Хоканс ( Миро Тенхо 57' ), Ансси Сухонен ( Оливер Антман 57' ), Адам Мархиев ( Йессе Йоронен 81' ), Йоэль Похьянпало ( Ойва Юккола 66' ), Naatan Skytta ( Топи Кескинен 66' ), Leo Walta, Tony Miettinen ( Никлас Пюухтия 81' )

Жёлтые карточки: Аттила Ошват 4', Корнель Сюч 85' — Ансси Сухонен 36'