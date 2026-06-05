В товарищеском матче сборная Грузии примет сборную Бахрейна. Команды сыграют 5 июня в 19:00 мск на стадионе «Михаила Месхи» в Тбилиси.

Грузия и Бахрейн этим летом пропускают чемпионат мира. Команды провалили квалификацию еще в групповой стадии. Однако если Грузия еще смогла как-то навязать борьбу соперникам, то Бахрейн эту гонку проиграл с треском.

Грузия сыграет второй матч в этом месяце. Ранее она разошлась миром с Румынией. Бахрейн еще в декабре обыграл Судан в матче Арабского кубка, а до этого проиграл Ираку и Алжиру.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

Котировки букмекеров: 1.19 — победа Грузии, 6.20 — ничья, 15.0 — победа Бахрейна.

Прогноз ИИ: победа Грузии со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Грузия — Бахрейн смотрите на LiveCup.Run.