Экс-игрок «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча национальной команды против Буркина-Фасо.

Алексей Миранчук globallookpress.com

« Реабилитироваться должны за прошлые неудачи, но мы понимаем, что сегодня будет играть не сильнейший состав. Скорее всего, будем играть без номинального центрального нападающего. Думаю, там сыграет Алексей Миранчук.

Я ради интереса посмотрел матч Буркина‑Фасо против сборной Кот‑д’Ивуара в 1/8 финала Кубка Африки. Кот‑д’Ивуар в рейтинге примерно на том же месте, что и мы, и они закатали соперников со счетом 3:0, то есть вообще спокойно. Может, разгрома и не будет, но в два мяча сборная России должна выиграть даже таким составом. Ничья будет неудовлетворительным результатом», — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».

Встреча пройдет сегодня, 5 июня в Волгограде. Начало — в 20:00 мск.