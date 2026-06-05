Рубен Диаш, футболист сборной Португалии, считает, что грядущий чемпионат мира по футболу 2026 года будет значимым для его команды.

Рубен Диаш globallookpress.com

«Это будет мой третий чемпионат мира, и это всегда волнительный момент для страны, для всех нас. Я знаю, какая атмосфера царит на чемпионате мира. Я знаю, насколько это важно для игроков, болельщиков, наших семей, нашей страны. Чемпионат мира — это радость и возможность получить уникальный опыт. Чувствую, что этот чемпионат будет особенным. Все так долго ждали этого момента», — приводит слова Диаша официальный сайт ФИФА.

Соревнования состоятся с 11 июня по 19 июля в трёх странах: США, Мексике и Канаде.