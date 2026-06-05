Завершились два товарищеских матча среди национальных команд.
Сборная Беларуси разгромила Сирию со счетом 4:1.
В составе хозяев голы записали на свой счет Владислав Морозов на 3-й минуте, Артём Концевой на 11-й минуте, Артём Шуманский на 48-й и Евгений Яблонский на 78-й минуте.
Результат матча
В следующем поединке Беларусь встретится с Буркина-Фасо 9-го июня, а Сирия в тот же день сыграет против Бахрейна.
В параллельном матче Словакия сыграла вничью с Черногорией (2:2).
У словаков голами отметились Роберт Боженик на 4-й минуте и Ондрей Дуда на 74-й минуте.
В составе сборной Черногории дублем отметился Милутин Осмаич, отличившись на 44-й и 66-й минутах встречи.
В следующем поединке сборная Словакии сыграет против Молдавии 26-го сентября, а Черногория встретится с Кипром 25-го сентября.