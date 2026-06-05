Завершились два товарищеских матча среди национальных команд.

Ондрей Дуда — игрок сборной Словакии
Ондрей Дуда — игрок сборной Словакии globallookpress.com

Сборная Беларуси разгромила Сирию со счетом 4:1.

В составе хозяев голы записали на свой счет Владислав Морозов на 3-й минуте, Артём Концевой на 11-й минуте, Артём Шуманский на 48-й и Евгений Яблонский на 78-й минуте.

Результат матча

БеларусьМинскБеларусь4:1СирияСирияДамаск
1:0 Владислав Морозов 3' 2:0 Артём Концевой 11' 3:0 Artem Shumanskiy 48' 4:0 Евгений Яблонский 78' 4:1 Махмуд аль-Мавас 87' пен.
Беларусь:  Фёдор Лапоухов,  Владислав Калинин,  Захар Волков,  Кирилл Печенин,  Александр Селява,  Макс Эбон,  Артём Концевой,  Владислав Морозов,  Kirill Gomanov,  Ruslan Lisakovich,  Artem Shumanskiy
Сирия:  Эльмар Абрахам,  Пабло Саббаг,  Аммар Рамадан,  Mohammed Osman,  Mahmoud Al-Aswad,  Simon Amin,  Ziad Ghanoum,  Abdal Razak Al Mohamad,  Ahmad Faqa,  Zakaria Hannan,  Shaher Al Shakir
Жёлтые карточки:  Ruslan Lisakovich 29' (Беларусь),  Евгений Яблонский 80' (Беларусь)

В следующем поединке Беларусь встретится с Буркина-Фасо 9-го июня, а Сирия в тот же день сыграет против Бахрейна.

В параллельном матче Словакия сыграла вничью с Черногорией (2:2).

У словаков голами отметились Роберт Боженик на 4-й минуте и Ондрей Дуда на 74-й минуте.

В составе сборной Черногории дублем отметился Милутин Осмаич, отличившись на 44-й и 66-й минутах встречи.

В следующем поединке сборная Словакии сыграет против Молдавии 26-го сентября, а Черногория встретится с Кипром 25-го сентября.