Карло Анчелотти, возглавляющий сборную Бразилии, поделился ожиданиями от выступления команды на ЧМ-2026.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Итальянский специалист заявил, что верит в победу своих подопечных на турнире. По его словам, важно, чтобы футболисты подходили к мировому первенству с высокими амбициями, поскольку это напрямую влияет на уровень мотивации и самоотдачи.

«Я считаю, что мы победим. Нужно, чтобы у игроков были высокие ожидания от турнира. Когда они высоки, мотивация увеличивается. Очень важен психологический аспект. Футболисты должны работать ради общей цели, использовать все свои лучшие качества», — цитирует Анчелотти Globo.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Бразилии сыграет с командами Гаити, Марокко и Шотландии.