Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал об эпизоде с забитым голом в ворота Буркина-Фасо в рамках товарищеского противостояния (3:0).

Алексей Миранчук globallookpress.com

Напомним, что футболист отметился голом на 20-й минуте с передачи своего брата Антона Миранчука.

«Как получился гол? Хорошее открывание Антона, если бы он мне здесь не отдал, я бы ему предъявил потом. Мне оставалось просто подставить ногу.

От чего сегодня получил больше всего удовольствия? От настроя команды, потому что мы, может быть, и выше классом, но если ты расслабляешься и даешь сопернику почувствовать уверенность, то игра складывается иначе.

Почему сдали после удаления защитника сборной Буркина‑Фасо? Счет был 2:0, упала интенсивность, начали что‑то выдумывать, поэтому соперник получил больше пространства», — сказал Миранчук «Матч ТВ».

В следующем товарищеском поединке сборная России сыграет против Тринидада и Тобаго 9-го июня.