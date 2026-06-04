Защитник английского клуба «Ливерпуль» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о надеждах болельщиков на предстоящий чемпионат мира 2026 года.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

«Ожидания будут всегда. Мы живем в мире, где у людей всегда есть свое мнение. Люди всегда будут чувствовать потребность делиться своими мнениями. Не нужно слишком сильно к этому прислушиваться. Нам просто нужно иметь план как команде двигаться в одном направлении — в том числе и при поддержке болельщиков. Это значит двигаться вперёд, быть позитивными и добиваться успеха», — приводит слова ван Дейка официальный сайт ФИФА.

На этом турнире сборная Нидерландов встретится с командами Японии, Швеции и Туниса.