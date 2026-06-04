Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего Константина Тюкавина в «Зенит».

Константин Тюкавин globallookpress.com

«Никакого предложения не было. Планов продать Тюкавина у нас нет. Мы об этом постоянно говорили. У Кости долгосрочный контракт. Он игрок "Динамо", хочет быть футболистом нашего клуба. Очень надеюсь, что будет выступать за "Динамо"», — цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне 23-летний Тюкавин забил 13 мячей и сделал 6 ассистов в 31 матче в составе московской команды.