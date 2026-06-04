Московское «Торпедо» объявило об изменениях в тренерском штабе.
Ряды клуба пополнили: старший тренер Александр Орехов, тренер по физподготовке Антон Антонов, тренер вратарей Денис Пчелинцев и тренер‑аналитик Георгий Сахвадзе.
Все они вместе ранее работали с новым главным тренером автозаводцев Александром Сторожуком в «Краснодаре» (с 2022 по 2023 год), тульском «Арсенале» (с 2023 по 2025 год) и «Ахмате» в 2025 году.
44‑летний специалист возглавил «Торпедо» 27 мая, сменив Олега Кононова. В прошлом сезоне команда стала девятой в таблице Первой лиги.