Бои•23/01/2026 13:07

Из топ-боксеров в гангстеры. Как «Танк» и Гарсия разрушили свои звездные карьеры

Что общего у Гарсии и Дэвиса? Еще вчера оба были на вершине, а сегодня увязли в проблемах