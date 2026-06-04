«Арсенал» и «Манчестер Сити» заинтересованы в трансфере «Ньюкасла» Сандро Тонали, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сандро Тонали globallookpress.com

По информации источника, «канониры» видят в итальянце основного кандидата на усиление центра поля команды. «Манчестер Сити» же готов переключиться на трансфер Тонали в случае провала переговоров по Эллиоту Андерсону с «Ноттингем Форест».

Тонали перебрался в «Ньюкасл» из «Милана» летом 2023 года. В минувшем сезоне у 26-летнего игрока три гола и семь результативных передач в 53 матчах во всех турнирах.