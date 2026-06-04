Сборная Испании примет сборную Ирака в рамках товарищеского матча перед подготовкой к ЧМ. Игра состоится 4 июня в 22:00 мск.

Испания находится в хорошей форме. Хозяева еще в ноябре обеспечили себе выход на ЧМ, в рамках подготовки к которому они кроме Ирака сыграют еще и с Перу. Перед поединком у «Красной фурии» была нулевая с Египтом, а беспроигрышная серия составляет 8 матчей.

Ирак в конце мая обыграл Андорру. Это был один из трех матчей команды перед началом чемпионата мира. Перед этим иракцы в плей-офф отбора одолели Боливию, благодаря чему и забрали путевку в финальную стадию турнира.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.84.

Котировки букмекеров: 1.06 — победа Испании, 11.0 — ничья, 48.0 — победа Ирака.

Прогноз ИИ: крупная победа сборной Испании со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Испания — Ирак смотрите на LiveCup.Run.