Сборная Испании примет сборную Ирака в рамках товарищеского матча перед подготовкой к ЧМ. Игра состоится 4 июня в 22:00 мск.
Испания находится в хорошей форме. Хозяева еще в ноябре обеспечили себе выход на ЧМ, в рамках подготовки к которому они кроме Ирака сыграют еще и с Перу. Перед поединком у «Красной фурии» была нулевая с Египтом, а беспроигрышная серия составляет 8 матчей.
Ирак в конце мая обыграл Андорру. Это был один из трех матчей команды перед началом чемпионата мира. Перед этим иракцы в плей-офф отбора одолели Боливию, благодаря чему и забрали путевку в финальную стадию турнира.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.84.
- Котировки букмекеров: 1.06 — победа Испании, 11.0 — ничья, 48.0 — победа Ирака.
- Прогноз ИИ: крупная победа сборной Испании со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Испания — Ирак смотрите на LiveCup.Run.