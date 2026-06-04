Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что основной центральный защитник Вильям Салиба сыграет на чемпионате мира.

Вильям Салиба globallookpress.com

«Салиба в порядке, с ним всё хорошо. Если бы ему нужно было играть завтра, он бы играл», — сказал Дешам на пресс‑конференции.

Несколько дней назад в СМИ прошла информация, что 25‑летний игрок рискует пропустить турнир из‑за серьёзных проблем со спиной, появившихся в начале мая.

После вызова в сборную Франции Салиба прошёл углублённое медицинское обследование, которое не выявило серьёзных проблем, которые помешают ему принять участие в мундиале.

Всего за сборную Франции защитник провёл 31 матч, дебютировав в 2022 году. В составе «Арсенала» он выиграл АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов.