Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 10 миллионов евро. Эту информацию предоставил сайт после последнего обновления.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Стоимость Роналду уменьшилась на два миллиона евро по сравнению с предыдущей оценкой в €12 млн. Самый дорогой футболист в Саудовской Аравии — итальянский форвард Матео Ретеги, который, согласно Transfermarkt, стоит 30 миллионов евро.

Чуть дешевле оценивается другой игрок «Аль-Насра» — Жуан Фелиш, чья стоимость составляет 28 миллионов евро.