В товарищеском матче в Кадисе сборная Северной Ирландии победила команду Гвинеи со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Том Аткесон на 9-й минуте.
Отметим, что тот же Аткесон не смог доиграть встречу и был удален на 72-й минуте.
Результат матча
Северная ИрландияБелфаст1:0ГвинеяКонакри
1:0 Том Ачесон 9'
Северная Ирландия: Чарль Пирс (Люк Саутвуд 46'), Том Ачесон, Руэри Макконвилл (Трай Хам 63'), Киарон Браун, Шей Чарльз (Patrick Kelly 81'), Джастин Девенни (Ethan Galbraith 81'), Айзек Прайс (Ceadach O'Neill 64'), Пол Смит (Джейми Райд 46'), Джейми Донли (Алистер Маккэнн 64'), Jamie McDonnell (Каллум Маршалл 64'), Kieran Morrison (Броди Спенсер 46')
Гвинея: Сумаила Силла, Ибрахима Сори Бангура (Amadou Cisse 63'), Секу Силла (Gassimou Sylla 88'), Мохамед Сума (Морлай Силла 63'), Амаду Диавара (Mohamed Bangoura 46'), Сейдуба Сиссе (Lancinet Kourouma 46'), Мори Конате, Ibrahima Fofana (Ousmane Diabate 78'), Усман Камара (Abdoulaye Camara 46'), Мохамед Туре (Yakhouba Barry 63'), Abdoul Karim Traore
Жёлтые карточки: Jamie McDonnell 58' — Lancinet Kourouma 76'
Красная карточка: Том Ачесон 72' (Северная Ирландия)
Напомним, что Северная Ирландия и Нигерия не смогли пробиться на предстоящий чемпионат мира.