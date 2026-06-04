В товарищеском матче в Кадисе сборная Северной Ирландии победила команду Гвинеи со счетом 1:0.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Том Аткесон на 9-й минуте.

Отметим, что тот же Аткесон не смог доиграть встречу и был удален на 72-й минуте.

Результат матча

Северная Ирландия Белфаст 1:0 Гвинея Конакри

1:0 Том Ачесон 9'

Северная Ирландия: Чарль Пирс ( Люк Саутвуд 46' ), Том Ачесон, Руэри Макконвилл ( Трай Хам 63' ), Киарон Браун, Шей Чарльз ( Patrick Kelly 81' ), Джастин Девенни ( Ethan Galbraith 81' ), Айзек Прайс ( Ceadach O'Neill 64' ), Пол Смит ( Джейми Райд 46' ), Джейми Донли ( Алистер Маккэнн 64' ), Jamie McDonnell ( Каллум Маршалл 64' ), Kieran Morrison ( Броди Спенсер 46' )

Гвинея: Сумаила Силла, Ибрахима Сори Бангура ( Amadou Cisse 63' ), Секу Силла ( Gassimou Sylla 88' ), Мохамед Сума ( Морлай Силла 63' ), Амаду Диавара ( Mohamed Bangoura 46' ), Сейдуба Сиссе ( Lancinet Kourouma 46' ), Мори Конате, Ibrahima Fofana ( Ousmane Diabate 78' ), Усман Камара ( Abdoulaye Camara 46' ), Мохамед Туре ( Yakhouba Barry 63' ), Abdoul Karim Traore

Жёлтые карточки: Jamie McDonnell 58' — Lancinet Kourouma 76'

Красная карточка: Том Ачесон 72' (Северная Ирландия)