Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит товарищескую игру с Египтом, сообщает Meia Hora.

Тренерский штаб «Селесао» во главе с Карло Анчелотти решил оставить его на базе в Нью‑Джерси, где сейчас готовится к ЧМ‑2026 национальная команда.

Встреча между Бразилией и Египтом пройдёт 6 июня в Кливленде.

В настоящее время 34‑летний Неймар проходит лечение от травмы правой икроножной мышцы, и его здоровьем принято не рисковать.

Бразилия на мундиале сыграет в группе С с Марокко (14 июня), Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня).