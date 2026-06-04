4 июня в 04:00 мск состоится товарищеский матч сборных Южной Кореи и Сальвадора.

Южная Корея проводит последние приготовления перед стартом чемпионата мира. 12 июня команда сыграет на турнире с Чехией. Перед этим южнокорейцы решили провести встречу с Сальвадором, который на ЧМ попасть не смог.

Ранее «азиатские тигры» выиграли у сборной Тринидада и Тобаго. Они не оставили сопернику шансов, нанеся крупное поражение 5:0. При этом ранее команда не справилась с Австрией (0:1) и Кот-д'Ивуаром (0:4).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — фаворит за 1.11, 8.50 — на ничью, 20.0 — на победу Сальвадора.

Прогноз ИИ: победа Южной Кореи со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Южная Корея — Сальвадор смотрите на LiveCup.Run.