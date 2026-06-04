«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о назначении Андони Ираолы на пост главного тренера команды.

Андони Ираола globallookpress.com

Детали контракта с 43-летним специалистом, который в последнее время возглавлял «Борнмут», не разглашаются и остаются неизвестными.

30 мая стало известно об увольнении Арне Слота с поста главного тренера мерсисайдцев.

Ираола возглавлял «Борнмут» три последних сезона, в этом привёл команду к шестому месту в АПЛ, позволив команде впервые в истории сыграть в еврокубках. «Ливерпуль» стал в чемпионате пятым.