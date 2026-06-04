«Челси» изучает возможность покупки прав на защитника «Ювентуса», Андреа Камбьясо, на случай ухода Марка Кукурельи, как сообщает Gazzetta dello Sport.

Марк Кукурелья globallookpress.com

Согласно информации, 26-летний итальянский футболист уже привлекал внимание клубов Премьер-лиги, и ранее его связывали с «Манчестер Сити». Теперь же «Ювентус» может рассмотреть продажу игрока после неудачного выступления в Лиге чемпионов.

«Челси» видит в Камбьясо замену Кукурельи, если тот покинет клуб, а «Ювентус» оценивает его трансфер в 50 миллионов евро. Интерес к 27-летнему Кукурельи проявляют «Барселона» и «Атлетико».