Один из ассистентов главного тренера сборной России на Евро‑2008 Гуса Хиддинка, Александр Бородюк, жёстко ответил голландцу Рафаэлю ван дер Варту, который подозревает наших футболистов в приёме допинга на том турнире.

Александр Бородюк (слева) и Гус Хиддинк globallookpress.com

«Видимо, у ван дер Варта что‑то с головой случилось. Пусть прилетает в Россию — у нас отличные врачи, особенно психиатры, помогут ему вылечиться. А если говорить по‑футбольному, нужно научиться достойно проигрывать», — сказал Бородюк «Чемпионату».

Вчера, 3 июня, ван дер Варт в подкасте со своим бывшим партнёром Уэсли Снейдером обвинил сборную России в приёме допинга на Евро‑2008. Напомним, тогда Россия выиграла у Нидерландов в дополнительное время со счётом 3:1.