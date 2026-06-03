Экс‑звезда сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт считает, что сборная России на чемпионате Европы 2008 года могла употреблять допинг, так как выглядела очень мощно в физическом плане.

Рафаэль ван дер Варт globallookpress.com

«В Базеле было 40 градусов жары, мы были истощены. Началось дополнительное время, а они были как новенькие. Мы не должны этого говорить, но вся эта история с допингом в России. Мы прессинговали и думали, что вот‑вот дожмём их. А Аршавин снова стал бегать, как на первой минуте. Мы больше не справлялись», — сказал ван дер Варт во время подкаста Raf & Wes со своим бывшим партнером по сборной Уэсли Снейдером.

Команда Гуса Хиддинка выиграла у Нидерландов со счётом 3:1 в дополнительное время в четвертьфинале турнира, забив два мяча в овертайме (отличились Дмитрий Торбинский и Андрей Аршавин). Ван дер Варт провёл на поле все 120 минут.