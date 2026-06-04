Бывший главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа не будет работать с «Байером» в следующем сезоне, сообщает Bild.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

По информации источника, руководство немецкого клуба отклонило кандидатуру 43-летнего на пост главного тренера команды. Утверждается, что «фармацевты» не уверены в том, что Арбелоа способен вернуть «Байер» на высокие места в короткий срок.

«Байер» занял шестое место в турнирной таблице Бундеслиги по итогам сезона-2025/2026, набрав 59 очков. Команду возглавлял в минувшем сезоне Каспер Юльманн.

Арбелоа работал в качестве главного тренера «Реала» с января 2026 года после ухода Хаби Алонсо.