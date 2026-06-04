Английская Премьер-лига будет самой представительной на чемпионате мира 2026 года по футболу, сообщает L’Equipe.

Эмблема АПЛ globallookpress.com

Всего в мундиале примут участие в 48 сборных и 1248 футболистов из официальной заявки.

Из них 166 игроков будут представлять АПЛ, что является самым высоким представительством из всех мировых лиг.

Дальше идут Бундеслига (101), Ла Лига (82), Лига 1 (81), Серия А (66), саудовская Про-Лига (46), МЛС и турецкая Суперлига (по 43), английский Чемпионшип (37) и нидерландская Эредивизия (34).

Среди клубов лидирует «Манчестер Сити», откуда вызваны 19 футболистов. Дальше идут «Бавария» (18), «Арсенал» и «ПСЖ» (по 16), «Барселона» (14), «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» (по 13), «Атлетико» (12), «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Боруссия» Дортмунд, «Галатасарай» и «Ливерпуль» (по 11), «Милан», ПСВ, «Реал» и «Славия» (по 10).

Старт чемпионата мира намечен на 11 июля, а финал на 19 июля. Турнир состоится сразу в трех страных: США, Канаде и Мексике