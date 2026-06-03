Российский тренер Игорь Шалимов обозначил главных претендентов на вылет из РПЛ по итогам сезона-2026/27.

Игорь Шалимов globallookpress.com

«Ну, в этом году кто у нас был в стыках? Махачкала и "Акрон". Думаю, там не будет меняться. То есть у нас взлёт — "Балтика". Она вошла и улетела туда, на шестое место. А так, плюс-минус, если мы смотрим, одни и те же семь команд будут», — сказал Шалимов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, по итогам минувшего сезона из Лиги PARI в РПЛ перешли «Родина» и «Факел». По итогам стыков прописку в элитном дивизионе сохранили «Акрон» и махачкалинское «Динамо». Напрямую из РПЛ вылетели «Сочи» и «Пари НН».