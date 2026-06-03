Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал утверждение Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА.

Дмитрий Игдисамов
Дмитрий Игдисамов globallookpress.com

«Спокойно отношусь к этому назначению — это интересный путь.  В команде будет вестись работа с молодежью при поддержке опытных игроков.  Понятно, что с одной молодежью не выиграешь чемпионат и не добьешься хорошего результата.  Если в команде будет несколько хороших игроков, то молодежь будет подтягиваться и расти.  Надо уметь правильно находить таланты и включать их в состав.  На мой взгляд, это эксперимент для ЦСКА, но мне нравится такой подход.  Я не верю, что Игдисамов добьется высоких результатов, но могут родиться новые звездочки», — цитирует Сенникова «Матч ТВ».

Ранее Игдисамов утвержден в должности главного тренера команды, стороны подписали контракт на два года.